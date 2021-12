República do Reggae anuncia grade completa de atrações

A República da Reggae anunciou a grade completa de atrações da 16º edição do evento, que acontece no dia 30 de novembro, no Wet’n Wild. A bandas internacionais são The Congos, The Gladiators, Clinton Fearon, Max Romeo e Israel Vibration. O reggae brasileiro vai ser representado por Sine Calmon, Edson Gomes, Ponto de Equilíbrio e Adão Negro.

Os ingressos custam entre R$ 60 e R$ 110, e estão à venda no balcão de ingressos no Shopping Piedade, Salvador Shopping e no Shopping da Bahia.

