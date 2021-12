República do Reggae: Adão Negro lança CD que marca nova fase

Não é à toa que o novo álbum do Adão Negro vem com uma hastag antes do título. O trabalho - com lançamento marcado para este sábado, 14, na República do Reggae - reflete a nova fase da banda baiana, que tem aproveitado as possibilidades da tecnologia digital para alcançar diferentes tipos de público.



Em versão bilíngue (inglês e português), o CD #AdãoNegro estará disponível para download não só em site especializado, como também nas redes sociais do grupo e nos canais de streaming, como Deezer, Spotify e iTunes. O CD chega com 11 músicas autorais, sendo nove inéditas e duas regravações, incluindo parcerias com Peu Del Rey e Duda Spínola.



"É mais fácil encarar a música do Adão como um trabalho sem fronteiras. Nossa preocupação é ter uma liberdade estética e ideológica. Nos anos 1970, havia uma patrulha ideológica na MPB e ainda existe isso no reggae. A gente não tem mais 16 anos, sabe o que quer. Por isso estas parcerias têm um significado próprio, são realizadas com pessoas que têm uma relação estética com a gente", explica o vocalista Sérgio Nunes.



Referência



Prestes a completar 20 anos em 2016, a banda não deixará a data passar em branco. "A gente tem algumas ideias, eu estou escrevendo um livro sobre as memórias do Adão, mas ainda não tem data para ser lançado, é um processo fora de pressões. A gente vai fazer um registro, que deve ser um documentário e esse livro", adianta Sérgio.

Sérgio Nunes anunciou livro e documentário sobre história da banda (Foto: Jozé Silva Photo | Divulgação)

Considerada uma referência para a nova geração do reggae baiano, o Adão Negro também marca presença em eventos como o festival #MAISREGGAE e os shows do coletivo Reggae Vibes, que reúne 10 bandas em uma única apresentação, contando sempre com um convidado especial.



Segundo o cantor, estes projetos que unem diferentes grupos, estilos e gerações servem para preservar as propostas do reggae. "O desafio continua sendo manter esses ideais, com uma riqueza temática, que possa ampliar a consciência das pessoas para tudo e se relacione com elas. Se Bob Marley fez, os artistas da Bahia também podem conseguir", completa.



República do Reggae



Além do Adão Negro, também se apresentam no palco principal da República as atrações internacionais Alpha Blondy e Siddy Ranks, a banda alagoana Vibrações e o reggaeman baiano Edson Gomes. A programação fica completa com Edy Vox, Three Little Birds, Igor Salify e Dissidência, que se apresentam no palco Resistência.



O evento acontece neste sábado, a partir das 18h, no Wet'n Wild (avenida Paralela). Os ingressos custam R$ 40 (pista) e R$ 77 (camarote) e estão à venda nos Populares A Tarde, Balcões de Ingressos e Balcões do Pida.

Ouça o novo CD:

Thaís Seixas República do Reggae: Adão Negro lança CD que marca nova fase

adblock ativo