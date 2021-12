Renovando a arte de compor em público

Poucos sabem, mas nesta segunda-feira, 7, é o Dia do Compositor Brasileiro. Certamente uma das categorias mais tradicionais e importantes da classe artística local (mesmo não reconhecida à altura), o ofício da composição de música popular em Salvador andou ganhando novos ares desde o surgimento do Encontro de Compositores do Teatro Vila Velha.

Foi na noite do dia 26 de agosto de 2010 que, de forma quase despercebida, um grupo de dez músicos, todos compositores, se reuniu pela primeira vez no palco do Cabaré dos Novos.

Espalhados em torno da plateia, os dez membros do grupo, ainda sem nome: Jarbas Bittencourt, Arnaldo de Almeida, Manuela Rodrigues, Sandra Simões, Ronei Jorge, Dão, Pietro Leal, Thiago Kalu, Carlinhos Cor das Águas e Deco Simões.

"Foi uma iniciativa de Jarbas e Vinícius Oliveira (diretor do TVV à época). Já tinha uma galera que circulava por aqui, aí Jarbas foi convocando as pessoas. Acabou virando esse coletivo", conta Sandra Simões.

"O nome 'Encontro de Compositores' era para ser provisório", diz Pietro Leal, que, fora do grupo, é vocalista da banda Pirigulino Babilake. "A ideia era encontrar outro nome, para não ficar com cara de sindicato ou algo assim", acrescenta.

"Acabou que ficou esse mesmo. Hoje a gente adora. Reafirma nossa intenção e vocação", completa Sandra.

Misto de show, bate-papo, jam e sessão de criação coletiva, o Encontro de Compositores seguiu - ainda segue - acontecendo toda última terça-feira do mês, fazendo um público fiel e atraindo outros artistas, que apareceram espontaneamente ou como convidados.

"Os ilustres que aparecem na plateia também participam, como Tuzé de Abreu, Sérgio Souto, Tom Tavares, Paquito e outros", conta Manuela Rodrigues.

"E como convidados já tivemos artistas incríveis, como Ronaldo Bastos, Edil Pacheco, Magary, Lazzo, Fábio Cascadura, Luciano Chaves, Pablo do arrocha, Mario Ulloa, Vandex, Peu Meurray, Claudia Cunha, Taís Nader, o pessoal das bandas Maglore, Velotroz, Quarteto de Cinco... gente pra cacete", enumera.



Hoje, o grupo está atuando com oito membros (dos dez originais), já que Ronei Jorge e Dão saíram por questões de agenda. "Não consideramos que eles saíram", corrige Sandra.

"Preferimos dizer que foram 'dar uma volta', já que todos aqui tocam suas carreiras solo em paralelo. O Encontro é meio Academia de Letras. A cadeira é deles para sempre", diz.

Aquele abraço no público

Quem ainda não conhece deve estar se perguntando como funciona tanta gente fazendo música ao mesmo tempo. "A mecânica é a seguinte", explica Sandra. "Botamos um praticável baixinho em volta da plateia e nos sentamos de forma a envolvê-la, como num abraço".

"São duas 'voltas' por noite, então, cada um apresenta duas músicas", completa Manuela. "Quase sempre em mi menor, já que é Jarbas quem puxa o acorde. Ele tem obsessão pelo mi menor", intervém Kalu, arrancando risos de todos.

E mesmo com tanto artista junto, eles garantem que não rola egocentrismo: "O Encontro todo é tão inusitado que não tem egotrip. Ninguém quer aparecer mais que o outro. Pode até ser que aconteça nos trabalhos solo, mas aqui não tem", garante Deco Simões. "A gente quer é contribuir na música uns dos outros", diz Kalu.

Entre os membros, a coisa mais comum é trazer para a roda suas composições inacabadas - ainda sem letra ou nome. "Penso: vou apresentar aquele meu samba", diz Pietro. "Então rola a improvisação do grupo em cima dessa ideia. É aí que a coisa esquenta", afirma.

"A gente participa das músicas uns dos outros sem saber aonde vai dar", continua Sandra. "Tudo isso serve para alimentar e até 'contaminar' a obra do outro", completa Pietro. "É mesmo. Outro dia, Kalu chegou dizendo que tinha feito uma música 'no estilo de Ronei'", lembra Manuela.

Outro ponto que todos parecem concordar é que Encontro vem aprimorando os talentos individuais: "Me estimulou a treinar mais o violão para tocar melhor", diz Sandra.

"O Encontro vem munindo o outro, como buscar, como fazer. Tem nos aprimorado, pois aprendemos muito uns com os outros", confirma Deco.

"Eu mesmo quase não conhecia o Carlinhos. Quando vi esse cara tocando violão aqui, botei a mão na cabeça. Fiquei fã total na hora", acrescenta.

"Conheci a maior parte dos membros aqui. Não é uma panelinha. É um grupo aberto e heterogêneo", percebe Carlinhos. "Mas o melhor de tudo mesmo é o público: atento, educado, interessado. Coisa rara hoje em dia", conclui Deco.

