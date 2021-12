Renato Russo ganha site oficial

O primeiro site oficial dedicado a Renato Russo será lançado nesta quinta-feira, 27, data em que ele completaria 54 anos (Russo morreu em 1996). Em www.renatorusso.com.br, serão reunidas discografia, literatura, dramaturgia e galerias.

O lançamento acontece em um bar em Ipanema, no Rio de Janeiro, com evento fechado a convidados e integrantes de fã-clubes. Haverá também um pocket show com Kadu Lambach, primeiro guitarrista do Legião, o violinista Fred Nascimento e Bruno Gouveia, vocalista do Biquini Cavadão.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

