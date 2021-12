Renato Russo ganha homenagem em Salvador

Figura idolatrada de jovens de diferentes gerações, desde que surgiu na cena musical brasileira nos anos 1980, o cantor e compositor Renato Russo, líder da banda Legião Urbana, ganha uma homenagem à sua obra em Salvador. O evento Tributo a Renato Russo acontece nesta segunda-feira, 19, na Casa da Música, em Itapuã, com uma programação especial e a presença do filho do artista, o produtor cultural Giuliano Manfredini.

Em conversa com o A TARDE, Manfredini contou que a realização do evento marca de vez a chegada à capital baiana do trabalho que vem desenvolvendo sobre a obra de seu pai, morto em 1996. Para ele, o convite foi "gratificante", especialmente porque Salvador reúne um número grande de fãs de Renato Russo e da Legião Urbana.

"A partir desse momento, criamos um vínculo com Salvador e com a Bahia. Queremos fazer com que todos que são ligados ao artista fiquem ainda mais próximos. Queremos cada vez mais levar o nome do meu pai e da banda para futuras gerações. Esse é nosso objetivo", contou Manfredini, referindo-se ao trabalho da Legião Urbana Produções Artísticas - empresa detentora do direito de uso da marca Legião Urbana.

Convidados

O evento, com entrada franca, acontece das 15 às 22 horas e será aberto com um bate-papo com o público sobre a história e obra do líder da banda Legião Urbana. Além de Giuliano, o bate-papo conta ainda com a presença dos vocalistas da banda Tihuana, Egypcio e da banda Mensageiros do Vento, Fabrício Barretto. Um show com as músicas de sucesso que marcaram a carreira da banda está previsto para as 20 horas.

O encontro ainda terá a participação da Orquestra Pandeiros de Itapuã e da Oficina de Música da Casa da Música composta por crianças e adolescentes da comunidade do bairro de Itapuã, e do jovem Ismael Kennedy, conhecido pela voz semelhante à de Renato Russo. Juntos, eles farão uma homenagem apresentando as canções Pais e Filhos e Mais Uma Vez.

Exposição itinerante

Manter vivo o legado deixado por Renato Russo virou o trabalho de Manfredini há pouco mais de dois anos. E levar esse conteúdo para diferentes lugares e pessoas é uma das propostas da exposição itinerante que ele e a produtora estão planejando para 2016. A data ainda não foi totalmente definida devido à grande quantidade de material que seu pai deixou. "São fotografias, pinturas, manuscritos, músicas inéditas, entre muitas outras coisas, que estamos reunindo", disse.

Manfredini quer que os fãs também façam parte desse novo trabalho e, por isso, também recebe conteúdo enviado por eles para compor o acervo. A ideia de um museu, no entanto, foi descartada logo de início. "Queremos movimento. Levar a obra para as pessoas, em diferentes lugares. Essa é a ideia.", disse.

Novos projetos

Ainda na lista de novos projetos, Manfredini lembrou que no dia 3 junho acontece o lançamento do site oficial da banda (legiaourbana.com.br). O filme Eduardo e Mônica, ainda em produção, e um documentário sobre a vida pessoal de Renato Russo também estão nos planos."Apesar da personalidade de meu pai estar presente em muitas das suas músicas, muita gente desconhece sua vida", comenta.

Também faz parte dos novos projetos o lançamento de um livro, ainda sem título, que Renato escreveu quando tinha apenas 15 anos.



Confira a programação do Tributo a Renato Russo:

15h - Bate-papo: A obra de Renato Russo, com Giuliano Manfredini (produtor cultural e filho de Renato Russo), Egypcio (vocalista da banda Tihuana) e Fabrício Barretto (vocalista da banda Mensageiros do Vento)

18h - Exibição do filme "Faroeste Caboclo"

20h - Grafite ao vivo com Yago Avelar | Poesia | Show com Ismael Kennedy + Oficina de música | Show da banda Mensageiros do Vento com a participação especial de Egypsio (Tihuana) e a Orquestra Pandeiros de Itapuã

