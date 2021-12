Renato Russo - O Musical chega a Salvador para apresentação única

Há 21 anos, Renato Russo (1960-1996), um dos maiores ídolos do rock brasileiro, morria, aos 36 anos, vítima de complicações decorrentes da Aids. A sua poesia que desnudou desejos, medos e sonhos de uma juventude, entretanto, atravessou gerações.

Para relembrar e celebrar a vida e a obra de um dos mais criativos e amados artista do país, o espetáculo Renato Russo – O Musical , há 11 anos em cartaz, chega a Salvador, sábado, para uma apresentação gratuita no Parque da Cidade, no Itaigara, às 18h30

O espetáculo traz o ator Bruce Gomlevsky no papel de Renato Russo. O cantor e compositor ajudou a consolidar o rock nacional ao liderar a banda Legião Urbana, ao lado de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá.

Estupidez humana

Nascido Renato Manfredini Junior, Russo cantou desde o amor homossexual e bissexual (Meninos e Meninas) até os desmandos políticos, intolerância e preconceito: "Vamos celebrar a estupidez humana/A estupidez de todas as nações/O meu país e sua corja de assassinos/Covardes, estupradores e ladrões'", diz a letra da visceral Perfeição.

O mesmo Renato, que tanto lançava seu olhar saudoso sobre a infância (Eu rabisco o sol que a chuva apagou) em Giz, a canção preferida dele, ou que expunha a sua solidão sem filtros (É complicado estar só/Quem está sozinho que o diga/ Quando a tristeza é sempre o ponto de partida", em Natália.

Alma de Renato

Bruce Gomlevsky, em duas horas, apresenta 22 canções que são cantadas ao vivo."Não sou um cover do Renato. Neste musical quis trazer a alma dele ao palco", afirma o ator. Ele conta que o musical já passou por mais de 40 cidades e já foi assistido por mais de 300 mil pessoas.

O intérprete , acompanhado da banda Arte Profana, executa sucessos de carreira do artista homenageado como Eduardo e Mônica, Pais e Filhos, Geração Coca-Cola e Que País É Esse?. Passagens da vida e da carreira de Renato Russo também serão lembradas como a sua adolescência até o diagnóstico de HIV e sua morte. A direção é de Mauro Mendonça Filho.

"Foram dois anos de pesquisa. Li o livro O Trovador Solitário, de Arthur Dapieve sobre Renato, assisti a todos os vídeos disponíveis sobre ele. Conversei com a mãe, irmã, filho e com os músicos da banda para o trabalho de composição do personagem. ", conta Bruno, que tem recebido elogios pela performance do líder da Legião Urbana.

Responsabilidade

"É uma responsabilidade muito grande. Todo mundo conhece as músicas de Renato. Vejo nos shows garotos de 13 e 14 anos que cantam tudo", acrescenta o intérprete.

"O meu maior desafio é manter este espetáculo, que faço há 11 anos, com frescor", complementa. O ator que cresceu nos anos 80, ouvindo bandas como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial e Ultraje a Rigor, afirma que, em 2006, quando estreou o espetáculo, um projeto seu, não havia musicais sobre artistas brasileiras.

"Fomos precursores deste tipo de musical ", diz. O espetáculo tem patrocínio da Rede como parte do projeto Palco Aberto. Em Salvador, a montagem conta com apoio da Prefeitura Municipal.

| Serviço |

Renato Russo — O Musical

Quando: Sábado, 25, 18h30

Onde: Parque da Cidade, na av. Antônio Carlos Magalhães

Entrada: Gratuito

adblock ativo