Renato e Chico Teixeira abrem turnê juntos em Salvador

Anoiteceu, eles pegam a viola e começam a tocar. Nesta quinta-feira, 16, às 20h, na Caixa Cultural Salvador, Renato Teixeira e seu filho, Chico Teixeira, tocam juntos sucessos do pai e a música folk mais atual do filho.

O show de Renato e Chico Teixeira será uma apresentação mais intimista. "Este é um show que reproduz um pouco daquilo que a gente faz em casa. Não é aquele showzaço, com super bandas. É uma audição musical, algo mais intimista", explica Renato Teixeira.

Os músicos vivem sob o mesmo teto e, apesar de possuírem estilos diversos e de comporem de maneira diferente, muito dos ensaios e do que produzem é, geralmente, em dupla. Renato, que fala orgulhoso da carreira do filho, comenta que enquanto ele mesmo faz parte da quinta geração de músicos da família, seu filho encabeça a sexta geração.

"Antes mesmo de entender que seu pai é um compositor com canções conhecidas, ele já tava ligado na música. Ele já nasceu querendo tocar", conta o pai.

Sorte

Salvador foi a cidade escolhida para iniciarem a turnê. "Hoje começa essa ideia. Nos convidaram em Salvador para o projeto e pensamos que poderia ser, inclusive, algo para ser levado adiante. Começamos em Salvador para dar sorte [risos]", espera Renato Teixeira, que gravará o CD Pais e Filhos com Chico e em parceria com outros artistas.

No repertório terão músicas consagradas do pai, além do material que Chico Teixeira vem produzindo. O conceito do repertório é popularidade com qualidade e não qualidade com sofisticação. Segundo o artista-pai, o objetivo não é fazer música para um grupo determinado de pessoas, é fazer música para todos.

Bons de música

Ao comentar sobre música sertaneja, que vem mudando bastante, Renato Teixeira dispara: "hoje, a música sertaneja que engloba de Luan Santana a Rolando Boldrin, tem se fundido com o axé. Tem dado um resultado interessante. Mas ao falar de conteúdo, penso que é algo mais complexo, de ordem cultural".

Para o cantor, o conteúdo das músicas atualmente, em geral, estão sofríveis pela falta de educação musical. "Brasileiro é bom de música. Só que é preciso preparar nossa gente para ouvir coisas melhores. A MPB se consagrou com alta qualidade porque na época havia aula de música nas escolas", recorda Teixeira.

