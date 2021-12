Renato Braz se apresenta pela primeira vez em Salvador

Algumas experiências sonoras parecem ir ao limite. O mundo é um lugar melhor para se viver diante da integridade de artistas que sugerem nexos entre o que você é e o seu desejo. E não é menos que isso o que se pode esperar do show Canções da Alma, que o cantor Renato Braz e o pianista e compositor Nelson Ayres apresentam, desta quarta-feira, 15, a domingo, 19, às 20 horas, na Caixa Cultural Salvador. Os ingressos devem ser trocados por 1 kg de alimento não-perecível.



Quem estiver por lá vai ouvir os parceiros construírem juntos obras do quilate de Desde Ontem, de Dorival Caymmi, Nunca, de Lupcínio Rodrigues, Se Meu Mundo Cair, de José Miguel Wisnik, e Melodia Sentimental, de Villa-Lobos, entre outras.

Além das canções deste projeto, músicas dos seus álbuns mais recentes devem estar no repertório, como Paixão (do disco de Ayres), ou de Casa de Morar, sétimo álbum de Renato Braz, lançados neste ano.



Vitalidade

Para Braz, o debate sobre o fim da canção não faz o menor sentido: "A canção só deixou de existir para quem não tem ouvidos". O fato de Dori Caymmi ter lançado recentemente discos inéditos com canções, bem como Paulo César Pinheiro, Edu Lobo e Chico Buarque, a seu ver, são provas de vitalidade.

E não só eles. Compositores de sua geração, como Simone Guimarães, Fred Martins e, mais recentemente, Zé Modesto, também honram uma tradição. "E a gente tem sempre que considerar quanta coisa não conhecemos, quanta coisa ficou para trás e mesmo com as coisas ainda por vir, quanta coisa merece ser revisitada, merece ser cantada".

É nessa perspectiva que o cantor (que também é violonista e percussionista) tem feito uma trajetória luminosa e coerente na música contemporânea. Arrebatou o Prêmio Sharp com seu disco de estreia, em 1996, e, depois de vencer o 5º Prêmio Visa de Música Brasileira, também levou o Prêmio Rival Petrobras de melhor cantor popular pelo álbum Por Toda a Vida - As Canções de Jean e Paulo Garfunkel, em 2006.

Cantar em Salvador agora, para ele, tem um sentido especial. É a primeira vez que o músico se apresenta num show aberto na terra em que seu pai nasceu e onde tem parentes e amigos.

Daqui, diz que herdou não só a lembrança do "capitãozinho" (bolinho de feijão, charque e farinha feito com a mão), mas o que nutriria sua alma e talento. "Minha relação com a Bahia é muito profunda, sobretudo a música baiana, que me deu muita coisa", reconhece.

O pai dele, por volta dos anos 1970, costumava levar para casa, em São Paulo, discos de Batatinha, Riachão, Luiz Gonzaga, "e sempre trazia coisa nova", como um disco de Ze Piatá (que também assinou Baianinho da Sanfona), e Renato cita fazendo um scat incendiário de Forró Alegre.

Paulistano, é da união entre as raízes do pai e da mãe (paulista já da fronteira com o Mato Grosso) que a música de Braz revela não só um Brasil mais brasileiro, mas um sentimento universal. "O sertão chegou para mim, pela vitrola do meu pai. Mas sou urbano, sou dessa cidade rodeada de concreto. Mas procuro fazer com a minha música o caminho de volta dos meus pais e tenho esses lugares como referência. Isso faz de mim interiorano também. Como diz Guimarães Rosa, o sertão está em toda parte".



Mas entre o sertão e o espaço urbano, de onde faz sua síntese subjetiva, é ainda noutra realidade que Renato Braz pode ser situado: seu canto fica entre o canto de Nana Caymmi e o de Milton Nascimento. Uma espécie de bálsamo, abismo e paraíso por todos os lados.

