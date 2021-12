Renan Ribeiro e Tatau fazem show no Botequim

Nesta quarta-feira, 28, a partir das 21 horas, Renan Ribeiro e Tatau agitam noite no Botequim São Jorge (Rio Vermelho). O encontro faz parte do projeto Tudo Samba, comandado por Renan.

Nesta edição, o convidado especial é o cantor, compositor e percussionista Tatau. No repertório da apresentação, estarão sucessos como Mal Acostumada, Tá na Cara e Ara Ketu Bom Demais. e muitos outros. Em carreira solo, Tatau se dedicou ainda mais o seu lado compositor: recentemente emplacou a canção Oyá no DVD do Cheiro de Amor.

adblock ativo