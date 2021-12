Relembre a carreira de Gabriel Diniz, cantor do hit 'Jenifer'

Gabriel Diniz, 28 anos, começou sua carreira ainda adolescente, quando se reuniu com amigos e criou uma “banda de garagem”, ficando conhecido entre os jovens de João Pessoa, Paraíba, cidade onde cresceu. Depois disso o cantor foi visto por empresários locais da música e passou por bandas como "Forró na Farra" e "Cavaleiros do Forró".

Após ganhar visibilidade, foi convidado para alguns projetos e se tornou conhecido em todo Nordeste. Foi com o hit 'Jenifer' que Gabriel viralizou e tornou famoso dentro e fora do país. O clipe da música foi lançando em setembro de 2018, que tem a atriz Mariana Xavier como protagonista, possui mais de 230 milhões de visualizações.

Antes disso, os maiores sucessos anteriores dele eram "Acabou, acabou", parceria com Wesley Safadão e "Paraquedas", com Jorge e Mateus. Ao todo, foram seis àlbuns lançados: "GD at the Park (Ao Vivo)" (2016), "GD live (Ao Vivo)"(2016), "GD Verão" (2016), "GD" (2017), "Gabriel Diniz Na Ilha (Ao Vivo)" (2018), "À Vontade" (2019.

O último show do cantor foi no domingo, 26 de maio, em Feira de Santana. Ele faleceu num acidente de avião, ao voltar do evento para encontrar com a namorada, Karoline Calheiros, que completa 25 anos na mesma data do acidente.

