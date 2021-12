Releitura de Gal Costa no Lálá

A cantora Lia Lordelo apresenta nesta quinta, 11, às 21h, no Lálá Multiespaço, a sua releitura do disco Índia (1973), de Gal Costa. O show recebeu o título de Retrate e conta com o reforço dos músicos Livia Nery e Maurício Pedro. A apresentação foi indicada a três categorias no Prêmio Caymmi e é fruto da parceria entre Lia Lordelo, o estilista Alexandre Guimarães, e o artista gráfico Vicente Queiroz. A cantora apresenta o repertório do disco em cerca de 35 minutos. Os ingressos custam R$ 10.

adblock ativo