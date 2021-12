"Relação com Salvador é revigorante", diz cantor Siddy Ranks

O cantor jamaicano Siddy Ranks faz sua estreia neste ano na República do Reggae, que acontece neste sábado, 14, a partir das 18h, no Wet'n Wild, mas já é um velho conhecido do público baiano. Desta vez, ele apresenta canções do álbum Sidewalk, lançado em 2014, além de influências de grandes nomes do reggae mundial, entre eles Gregory Isaacs. Na entrevista a seguir, o cantor fala sobre a relação com o público, a importância da internet para a produção musical e o show no festival.

Esta é a primeira vez que você se apresenta na República do Reggae, mas já esteve na Bahia em outras oportunidades. Como é a sua relação com o público baiano?

Siddy Ranks - Minha relação com o público de Salvador sempre foi muito revigorante, a energia positiva que eu recebo deles me faz sentir como se estivéssemos em um só corpo, um pensamento, um único sentimento que nos move. Eu sempre amei me apresentar para eles, que mostram um amor e apreciação fortes pelo reggae.

Um de seus ídolos é o cantor Gregory Isaacs. Além deles, quais são suas maiores influências no reggae mundial?

SR - Gregory é e sempre será um dos maiores nomes do reggae moderno, especialmente para os amantes do rock. Ele influenciou muitos artistas, inclusive eu. Outras pessoas que me influenciaram bastante foram artistas como o grande Dennis Brown e, claro, o grande homem Bob (Marley). Quando você pode dizer o nome de um homem mencionando seu sobrenome e todo mundo sabe de quem você está falando, então você sabe o quão grande artista a pessoa era. Dennis Brown e Gregory tocaram os corações do público porque eles cantavam sobre coisas que as pessoas podiam dizer "Sim, eu me sinto assim e tive uma experiência semelhante".

Você já dividiu o palco com Gregory e outros grandes nomes do reggae. Qual destas parcerias foi a mais importante para a sua carreira?

SR - Sim, como você disse, eu dividi o palco com muitos grandes nomes mas, para ser honesto, são muitas experiências para falar. Quando eu comecei, me foi dito para ser sempre eu mesmo.

O clipe de "I Wanna Be" já teve cerca de 13 mil visualizações no Youtube. Na sua opinião, a internet se tornou o principal aliado dos artistas para difundir suas músicas? Como você utiliza este meio para interagir com os fãs?

SR - O vídeo não está nada mal, e eu espero continuar a fazê-lo e trazer alegria para os ouvintes. Com a internet, o artista pode chegar a multidões de diferentes partes do mundo. Pessoas são descobertas todos os dias no Youtube. Você pode baixar sua música no Youtube com apenas alguns cliques no botão do mouse. Outros sites que eu gosto são o Reverbnation (voltado para a produção musical), o Twitter, que deixa os fãs saberem o que você está fazendo, o Number One Music e, claro, o Facebook. Sem a internet, as coisas seriam difíceis para os artistas desconhecidos.

Em relação ao mesmo videoclipe lançado em 2014, onde foi a gravação, quem dirigiu e quem criou o conceito? Sobre o que a música fala?

SR - O vídeo foi gravado em três locais diferentes no leste de Londres. As imagens dentro da casa foram realizadas no apartamento de um amigo chamado Colin. O conceito foi criado pelo meu amigo africano John, que ajudou a dirigi-lo, com Colin e Abu. Já a cena final foi filmada no parque Olímpico.

Thaís Seixas

O CD Sidewalk segue a mesma linha dos outros álbuns ou agregou novas escolhas para sua carreira?

SR - Sim, ele segue os mesmos ingredientes de antes. Se os ingredientes parecem bons, para quê mudar?

Você regravou uma versão de "Johnny Too Bad", sucesso na voz de Jimmy Cliff. Qual a influência que ele exerce na sua carreira? Há algum sucesso de outro artista que você gostaria de gravar?

SR - Sim, ele é um dos artistas que mais me influenciaram. Poucas pessoas podem dizer que a música de Jimmy não as influenciou enquanto elas cresciam. É uma grande influência, basta prestar atenção nas letras dele.

Eu acabei de gravar uma releitura de "Let her go", de um artista chamado Passenger, e espero lançá-la no dia 14 também.

O que o público pode esperar deste show em Salvador, no dia 14 de novembro?

SR - Eles podem esperar um show dinâmico, sem decepções. Eu estarei lá para entreter e fazer o público se sentir bem e levá-los para outra dimensão musical, onde poderão esquecer as suas preocupações por esse período de tempo.

