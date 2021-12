Reinfectado com a covid-19, Adelmário Coelho adia live junina

O cantor Adelmário Coelho informou na tarde desta quinta-feira, 24, por meio das redes sociais, que foi reinfectado com a covid-19 e com isso, a live junina que estava agendada para às 19h desta quinta-feira, 25, foi adiada e será programada para outra data, ainda não divulgada.

Em vídeo publicado, o cantor afirmou que tá bem, sem complicações. Adelmário afirmou já ter contraído o vírus anteriormente e completado o esquema de vacinação contra a covid-19. Contudo, os especialistas ressaltam que o imunizante não impede que as pessoas peguem a doença, mas que desenvolvam sintomas graves.

"Por medida de segurança, fiz questão que toda a nossa banda fosse testada para a realização da nossa live nesta quinta, e o resultado confirmou a minha reinfecção para o coronavírus. Por este motivo, venho a público comunicar que infelizmente não farei a nossa live, agendada para as 19 horas de hoje, 24 de junho", anunciou o forrozeiro, por meio das redes sociais.

Conforme informações da equipe do cantor, a suspensão do evento foi estabelecida como forma de preservar a equipe, colaboradores e particionadores. Além disso, o baiano informou que foi feita uma contraprova. "Tentaremos a contraprova do teste, que teve o resultado conhecido há pouco, mas acreditamos que essa atitude demonstra nosso comprometimento em colaborar para evitar a disseminação do vírus". pontuou.

O forrozeiro fez um apelo para que as pessoas continuem seguindo as recomendações das autoridades sanitárias. "Dentro em breve, estarei passando por aqui para comunicar uma nova data para a nossa live. Enquanto isso aproveitem com cautela, seguindo a todos os protocolos instituídos pelas nossas autoridades. Usem máscaras e evitem a aglomeração".

