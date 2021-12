Reginaldo Rossi morre aos 69 anos em Recife

O cantor e compositor Reginaldo Rossi morreu na madrugada desta sexta-feira, 20, aos 69 anos. Ele estava internado desde o dia 27 de novembro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Memorial São José, na área central do Recife (PE), para tratamento de um câncer no pulmão.

O cantor chegou a ter uma melhora na última terça-feira, 17, mas apresentou um quadro de fadiga muscular e precisou ser entubado novamente, onde voltou a respirar com ajuda de aparelhos na quinta, de acordo com o boletim médico.

O músico também voltou a ficar dependente de ventilação mecânica e a usar medicamentos para manter a pressão arterial. Ele ainda estava fazendo hemodiálise, pois estava sem diurese (produção de urina feita pelos rins).

Câncer no pulmão

Reginaldo foi diagnosticado com um com câncer no pulmão no dia 11 de dezembro. A revelação foi feita pelo médico Jorge Pinho, da equipe médica do Hospital Memorial São José. Uma biópsia confirmou a doença. O primeiro ciclo das sessões de quimioterapia começou no mesmo dia.

No dia 27 de novembro, o cantor chegou ao hospital se queixando de dores no peito e os médicos acharam melhor levá-lo direto para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde ele passou por vários exames visando identificar a causa do desconforto.

Após a descoberta de um nódulo da axila direita, o cantor passou por uma cirurgia para a retirada do tumor, no dia 4 de dezembro. Dias depois, a biópsia indicou que se tratava de um câncer.

Rei do Brega

Nascido em Recife, o cantor e compositor ganhou fama e ficou conhecido como o "Rei do Brega". Entre seus maiores sucessos estão músicas como Garçom, A raposa e as uvas, Em plena lua de mel e Leviana. Reginaldo faria 70 anos em 14 de fevereiro do ano que vem.

