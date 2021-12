Reginaldo Rossi canta repertório de sucessos neste sábado

Aos 69 anos, Reginaldo Rossi continua sendo o Rei do Brega e, segundo ele, não perdeu fãs jovens para as duplas de sertanejos bonitões que surgem por aí.

O cantor é a atração principal da segunda edição do Brahma Esquenta São João, que acontece neste sábado, 25, no Barra Hall, e também conta com apresentação da banda Cangaia de Jegue.

"O público que vai aos meus shows é formado por 90% de jovens, justamente pelo meu jeito jocoso, caricato, brincalhão. Eles me adoram", diz o pernambucano, que estudou engenharia e chegou a ensinar matemática na juventude.

No show, Rossi canta sucessos que o acompanham há décadas, como Garçom, Leviana, A Raposa e As Uvas, Em Plena Lua de Mel e Mon Amour, Meu Bem, Ma Femme.

"As pessoas gostam de cantar junto. Então, quanto mais músicas conhecem, melhor. Esse é o segredo de fazer shows em que o povo sai satisfeito".

Brega

Reginaldo Rossi diz que escuta de tudo, de Andrea Bocceli a Roberto Carlos, Caetano Veloso e Amado Batista. "Música boa é a que as pessoas gostam".

O cantor defende que não existe diferença entre as músicas que falam sobre os problemas amorosos.

"É tudo brega. Minha música fala das dores e das alegrias que a gente tem no amor. Esses cantores sertanejos fazem isso também. Simplesmente, se criou no Sudeste a moda de colocar dois bonitões cantando de bota. Sinatra também é brega. Só no Brasil é que tem essa história de brega e chique", afirma.

Para ele, não é só a interpretação de letras divertidas que conquistam os fãs. A performance que desenvolve no palco, contando histórias de traição e dores de corno, também o distingue da maioria.



As filosofias populares aparecem aos montes e fazem o maior sucesso . "Quando a dor de corno bate, todo mundo é igual. O chifre dói e o diploma cai da parede. Não tem classe e também não tem idade". É só um exemplo do que é mostrado nos shows.

Em Salvador, ele diz se sentir em casa, já tendo se apresentado no Carnaval com o Cheiro de Amor e batido recorde de público no Arraiá da Capitá (88 mil pagantes). "Talvez eu tenha um jeito meio baiano".

adblock ativo