Reggae: "Quinta One Love" estreia com participação especial

Com a proposta de criar conexões musicais entre artistas do reggae baiano, o cantor Victor Badaró e a banda Consciência Roots realizam a primeira edição do projeto "Quinta One Love".

O evento acontece nesta quinta-feira, 6, a partir das 22h, no B-23 Lounge (Shopping Boulevard 161 - Itaigara), com ingressos a R$ 20 (mulheres não pagam até as 23h).

No show de estreia, os anfitriões recebem como convidado o cantor Lutte, que trilha a carreira solo após liderar a banda Mosiah por muitos anos.

adblock ativo