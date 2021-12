Reggae em encontro de gerações no Wet'n Wild

Duas vertentes do reggae se reúnem nesta sexta-feira, 8, em Salvador, na noite de gravação do quarto DVD do Natiruts, intitulado Clássicos de Reggae Brasil, no Wet´n Wild, a partir das 22 horas. Os ingressos custam R$ 60 (pista) e R$ 90 (camarote). Assinate A TARDE tem 20% de desconto.

Acostumada a fazer parcerias com outros grupos e artistas, a banda brasiliense segue a tendência e recebe como convidados Ivete Sangalo, Saulo, Edson Gomes, Duda (da Diamba), Sine Calmon, os gaúchos Armandinho e Chimarruts, o cantor Edu Ribeiro, os brasilienses Maskavo e Alma D´Jem, a paulista Planta e Raiz, e a carioca Ponto de Equilíbrio.

Além disso, a data também marca, num show à parte, a apresentação da turnê internacional da lendária banda criada por Bob Marley, a The Wailers Band Reunion, junto com Julian Marley, filho de Bob.

Gravação do DVD

Alexandre Carlo, vocalista do Natiruts, conta que o show será dividido em quatro partes temáticas que representam os tipos de reggae feito no Brasil: o reggae surf, o love, o roots e o dance. Além dos convidados, o cenário é o diferencial desse DVD. Cada canção terá obras de arte exclusivas feitas a mão, que serão animadas por computação gráfica e apresentadas no palco, inteiramente digital.

A ideia é tentar interpretar as canções como elas foram concebidas, sem releituras. "O motivo que nos encorajou a escolher Salvador é que a recepção é fiel, emocionada e passional", explica.

Para o tecladista da Ponto de Equilíbrio, Tiago Caetano, esse é um momento histórico junto com artistas consagrados do cenário musical brasileiro. "Participaremos em dois momentos do show. Primeiro tocaremos Nyahbinghi, que é uma batida de tambor cerimonial Rastafari, mesclando com Jah Jah Me Leve, música do nosso primeiro álbum Reggae a Vida com Amor", antecipa.

Edson Gomes vai cantar um de seus maiores sucessos, Malandrinha e, também, Perdido de Amor. Ele, que é um dos nomes mais antigos dentre os brasileiros presentes no evento, se identifica com as letras de protesto do reggae da Wailers. "É outra viagem, um reggae de proposta. O importante é o que você está dizendo. Quando eu canto junto com essas bandas que vêm de fora, os caras ficam indagando o que eu estou dizendo, e aí eles reconhecem minhas letras", filosofa do alto de sua experiência.

O evento tem patrocínio do Jornal A TARDE e da A TARDE FM.

adblock ativo