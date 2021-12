Reggae e funk marcam primeira noite do Festival de Verão

O primeiro dia da 20º edição do Festival de Verão, contou com uma grade eclética de atrações que foi do reggae ao funk. Realizado pelo terceiro ano na Arena Fonte Nova, o evento que serve como vitrine para a programação de verão, reuniu no último sábado, 8, diferentes ritmos e públicos. Crianças, adolescentes, famílias, soteropolitanos e pessoas que vieram de outras cidades para curtir os shows de: Rael, Anitta, Natiruts, Nação Zumbi, Inner Circle, Alpha Blondy e Planet Hemp.

Pontualmente às 15h45, Rael subiu ao palco para dar largada ao primeiro dia. O cantor exaltou musicas do universo do hip hop, rap e reggae. O rapper também realçou a honra que é cantar no festival e além de cantar sucessos dos sei repertório, como: "Caminho", ”Coisas do meu imaginário", "Minha Lei", "Tá Pra Nascer Quem Não Gosta", ele também surpreendeu a cantar “Se” de Djavan e”My Girl”.

Ainda estava claro quando Anitta subiu ao palco para cantar seus maiores sucessos e um coro afiado à acompanhou durante toda a apresentação musical. Um período do show foi dedicado só aos feats, que diga-se de passagem, são muitos e todos se tornaram hits, algumas delas foram: “Ao vivo e a cores”, com Matheus e Kauan, “Partiu meu Coração”, com Nego de Borel e “Romance com Safadeza”, com Wesley Safadão.

Annita também levantou o público ao cantar os sucessos do novo projeto: “Não Perco meu Tempo”, “Goals” e “Veneno”. A apresentação da cantora que revelou recentemente um possível trabalho com Madonna (os boatos começaram depois de uma foto postado nas redes sociais com a rainha do pop internacional), contou com a presença do cantor Silva, e para abrir uma parte mais lenta do show, cantaram juntos “Fica tudo bem”.

A terceira apresentação da noite foi o Natiruts. A banda lançou seu novo CD essa semana. Segundo Alexandre Carlo, vocalista da banda, o álbum “I Love” traz uma onda de espiritualidade, paz e amor para as pessoas. “O nome inglês foi escolhido por ser uma língua universal, que todos vão entender. Falamos de amor em forma de protesto”. Além de apresentar as novas canções do CD, o grupo de reggae convocou todos a levantarem as luzes do celular e fez o momento alto da noite com a música: “Sorri, Sou rei”.

O Natiruts atraiu para a festa uma legião de fãs de todas as idades e lugares como as primas Bruna Oliveira e Geisa Oliveira que vieram de Camaçari. “É meu segundo ano no festival e não deixo de vir. É seguro, confortável e animado demais”, declarou Bruna.

Evelyn Pereira, 22, foi ao festival pela primeira vez e curtiu sozinha, mas feliz. “Meu namorado viajou e minha família também, então vim sozinha, mas estou achando ótimo, seguro e tranquilo”, concluiu.

Reggae e funk marcam primeira noite do Festival de Verão | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo