Reggae digital e rock instrumental contagiam o Marback

A festa Domingo de Cabeça Pra Baixo, que acontecerá no próximo dia 6, no Espaço Cultural Dona Neuza, no bairro do Marback, em Salvador, traz novidades: reggae digital, da banda A Ban-K do Ragga, e o rock instrumental do grupo Vendo 147.

A primeira mistura influências da cultura de raiz, como a capoeira, o aboio e o cordel com o Hip Hop, o reggae e os sistemas de som, já o grupo Vendo 147 se apodera do "clone drum", bateria siamesa, em que duas pessoas tocam um mesmo bumbo. Além delas, a anfitriã Irmão Carlos e o Catado animam o público.

O Domingo de Cabeça Pra Baixo integra o projeto Ponto Sonoro, com atividades e eventos voltados para quem produz e consome música independente em Salvador.

