Referência da gaita, Flávio Guimarães faz show gratuito

Maior gaitista de blues do Brasil, Flávio Guimarães vai invocar todos os espíritos para dançar no Porto da Barra, neste sábado, 29, 17h, no Halloween do bar Hot Dougie’s Rendezvous.

E seja você um mero passante ou uma alma penada, não precisa pagar ingresso: o evento é gratuito. Na programação, que começa ao cair da noite, ainda constam o trio de gaitistas locais Zona Harmônica, o duo Ivana & Katucha, Gigito e Maurício D’Ávila.

Revelado nos anos 1980, na pioneira banda carioca Blues Etílicos, Flávio logo se destacou pelas evidentes habilidade e musicalidade que demonstra em seu instrumento. Em Salvador, o gaitista se apresentará acompanhado de banda básica (baixo, guitarra, bateria).

“Sempre toco músicas de Little Walter, Jimmy Reed e Charlie Musselwhite, além de algumas próprias também”, conta, por telefone.

Acostumado a se apresentar na cidade – solo ou com os companheiros do Blues Etílicos –, Flávio percebe um aumento no interesse pela gaita em Salvador. “Em alguns lugares do Brasil existe uma confraria de gaitistas e, de vez em quando, sou convidado para atuar nesses shows coletivos. Possivelmente, sou o primeiro profissional brasileiro da gaita de blues, um instrumento raro no país antes dos anos 1980. Então me sinto homenageado, feliz”, diz.

“Aí em Salvador tem um pessoal que está tocando superbem, Diego Orrico, Breno de Pádua. Fico feliz de participar e percebo como o blues tradicional, que é o som que gosto de fazer, cresceu em qualidade no Brasil”, diz.

Serviço

O que: Black and Blues Halloween Quando: sábado, 29, 17 horas / Com Flavio Guimarães, Zona Harmônica, Gigito, Ivana & Katucha e Maurício D’avila Onde: Hot Dougie’s Rendezvous (Porto da Barra) Entrada: Gratuita

