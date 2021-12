Reencontro dos Los Hermanos reúne 15 mil pessoas na Arena Fonte Nova

A banda Los Hermanos, que deu início à turnê nacional na noite desta sexta-feira, 5, em Salvador, lotou a Arena Fonte Nova com 15 mil pessoas.

Os fãs cantaram em uníssono com a banda o repertório repleto de sucessos da carreira do grupo. As músicas “A Flor”, “Além do que se vê” “Retrato pra Iaiá” e “O Vencedor” foram as escolhidas para abrir o show.

Outros sucessos vieram em seguida, “O Vento”, “Último Romance”, “Todo Carnaval Tem Seu Fim” e “Do Sétimo Andar” e "Anna Júlia". A primeira faixa inédita da banda em 14 anos, “Corre Corre”, lançada nas plataformas digitais na última terça-feira, 2, também ganhou espaço na apresentação.

Público de Salvador foi o primeiro a curtir o show do reencontro (Foto: Kirk Moreno | Divulgação)

Já conhecido por sua boa receptividade com a banda, o público de Salvador, foi o primeiro a curtir o show do reencontro deles no Brasil. Além da capital baiana, outras dez cidades também estão no roteiro.

Os integrantes de Los Hermanos não pisavam no palco juntos desde 2015, quando se reuniram para uma série de shows pelo país.

adblock ativo