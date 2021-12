Rede Sonora mistura cordel com música cubana em shows

Os músicos Amadeus Alves e Fabrício Rios recebem nesta sexta-feira, 27, às 20h, o flautista e cordelista Rodrigo Sestrem durante o projeto Rede Sonora.

O encontro será na Casa da Nati, em Praia do Forte. Neste sábado, 28, a dupla vai dividir o palco com o cantor cubano Alexey Martinez.

O projeto é realizado desde 2011 na Casa da Nati, e já contou com diversos convidados, como Margareth Menezes, Xangai, As Ganhadeiras de Itapuã, As Morenas de Itapuã, Barlavento, Beto Portugal, Beto Tanajura, Biliau do Forró, Bruno Brown.

adblock ativo