Red Hot Chili Peppers divulga dois singles

A banda Red Hot Chili Peppers divulgou nesta quinta-feira, 30, os singles Magpies on Fire e Victorian Machinery, programados para setembro.

As músicas fazem parte de uma série de 18 canções inéditas que serão lançados até o fim do ano nos formatos digital e vinil de 7 polegadas. As primeiras canções divulgadas para este formato foram Strange Man e Long Progression.

Confira os singles Magpies on Fire e Victorian Machinery

<VIDEO ID=1274502/> <VIDEO ID=1274508/>

