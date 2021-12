Recôncavo Jazz Festival começa nesta quinta com grandes atrações

Cachoeira recebe a 3ª edição do Recôncavo Jazz Festival. A partir desta quinta-feira, 6, até sábado, 8, as ruas da Cidade Monumento serão tomadas pela magia do jazz. O evento é gratuito e 12 mil pessoas são esperadas nos três dias de shows e workshops.

O festival reúne nomes do cenário local, nacional e internacional. Na programação destaca-se Alma Thomas, nova-iorquina radicada no Rio de Janeiro, que constrói sua carreira promovendo uma mistura rítmica multicultural, com composições incluídas nos filmes nacionais Se Eu Fosse Você e De Pernas Pro Ar. A cantora norte-americana apresenta-se na noite de depois de amanhã, e divide o palco com a Orquestra de Reggae de Cachoeira.

“A Alma Thomas é o grande destaque do festival, mas todos os artistas que irão se apresentar têm trabalhos grandiosos e importantes para o jazz. A definição da grade de programação do festival leva em consideração os artistas que estão em permanente processo de produção, apresentando um trabalhando diferenciado, fazendo ensaios e shows”, disse Marcos Ferreira, um dos organizadores do evento.

Programação

A abertura do festival será às 19h, com a banda Bago Jazz, que terá como convidado o trombonista argentino Matias Traut. A programação segue com os feirenses Tito Pereira e o grupo Africania.

Já na sexta-feira, às 15h, o Cine Theatro Cachoeirano recebe o Workshop Experimentos Musicais no Processo de Construção de Repertório Artístico, com Hugo Sanbone. No palco, às 19h, apresentam-se a Orquestra de Reggae e a cantora Alma Thomas.

No último dia do evento, sábado, às 15h, Geysa Castro facilitará o Workshop Internacionalização de Bens e Serviços no Segmento Musical com Foco no Mercado dos Estados Unidos, também no Cine Theatro Cachoeirano. À noite, o palco recebe o baterista francês Laurent Rivemales, o Coletivo Novos Cachoeiranos e multi-instrumentista Thiago Trajano. A banda instrumental IFÁ, um dos destaques da cena atual, encerra o festival.

