Recital gratuito destaca canto lírico na Bahia nesta terça

Os desafios e alegrias de ser cantor lírico na Bahia será o tema do recital apresentado pelo tenor baiano Carlos Eduardo Santos, no concerto “Tenere Recital Cênico”. O evento, com entrada franca, acontecerá nesta terça-feira, 31, às 20h, no Galpão Wilson Mello, no Forte do Barbalho.

Dirigido pelo ator e escritor Jarbas Oliver, o espetáculo será regido pelo maestro Angelo Rafel Fonseca e terá participação dos instrumentistas Débora Limeira, Luan Tavares, Jeison Wild, Marconi Paad e Saulo Viana.

Quem for assistir ao recital pode participar da campanha solidária realizada pelo coletivo, levando doações de revistas de colorir, lápis de cor e giz de cera. O material será repassado para instituições filantrópicas.

adblock ativo