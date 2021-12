Rebeldes apresenta turnê de despedida em Salvador

A banda Rebeldes, criada na novela Rebelde, exibida pela Rede Record, vai subir ao palco do Wet´n Wild, em terceira apresentação em Salvador. O show da banda teen 'Rebeldes para sempre' acontece no dia 13 de outubro e faz parte da turnê de despedida que vai passar por algumas cidades brasileira.



O grupo, formado por Arthur Aguiar, Chay Suede, Lua Blanco, Mel Fronckowiak, Micael Borges, Sophia Abrahão vai cantar sucessos como 'Rebelde para Sempre' e 'Do Jeito que Eu Sou'.



Os ingressos, que variam de R$50 a R$200, podem ser comprados no Posto Select no Jardim de Alah e Vasco da Gama; Salão Pop, no Shopping Paralela; Planets Girls - Salvador Shopping, Shopping Barra e Shopping Bela Vista.

