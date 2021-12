Rebeca Matta lança primeiro DVD no Commons Studio Bar

Referência da música independente baiana desde que surgiu com o premiado álbum Tantas Coisas (1998), a cantora Rebeca Matta lança nesta sexta-feira, 12, À Flor da Pele, seu primeiro DVD da carreira, com um show no Commons Studio Bar.

O vídeo é uma bela realização da artista, que não se preocupou em apenas filmar o show - gravado em dezembro de 2011, no Solar Boa Vista.

Há uma preocupação evidente em construir um espetáculo "sinestésico" (capaz de provocar múltiplas sensações). Para isto, ela lança mão de recursos como video-projeções do VJ Dexter e cenografia, fotografia e direção assinadas pelo artista visual Marcondes Dourado.

No palco, Rebeca é acompanhada por músicos profissionais de primeiro time: Juninho Costa (guitarra), Emanuel Venâncio (bateria), Ricardo Cadinho (baixo) e João Meirelles (programações eletrônicas).

Para completar, convidados igualmente conceituados, como o duo Dois Em Um, o violonista Mario Ulloa, o guitarrista Peu Sousa e o cantor Ronei Jorge. Infelizmente, suas participações só poderão ser vistas no DVD.

Espetáculo sensorial - Exigente, Rebeca se diz satisfeita com o DVD, ainda que "a gente sempre quer mais. Mas se não der um ponto final, passa a vida inteira no mesmo trabalho", diz.

O ponto mais importante, para ela, é o caráter coletivo da criação da coisa toda: "Consegui atingir a ideia inicial, que era um trabalho com produtores e músicos com os quais tenho relação e admiração. E que topassem a proposta de experimentar nos arranjos e fazer tudo em conjunto", detalha.



"Meu trabalho sempre foi na linha de experimentar mesmo, de não deixar nada nascer pronto e nem seguir fórmulas", garante.

"A partir disso, a proposta era de criar um espetáculo sensorial, sinestésico mesmo, capaz de proporcionar sensações. Com isso, os arranjos teriam que colar na proposta. Até porque as letras pedem isso", observa Rebeca.

Para a artista, o mais importante é que tudo - som, imagem, poesia - chegue junto ao espectador: "As coisas que eu falo e penso, eu estou afirmando um modo de vida, uma maneira de pensar. Então, pra mim, é importante que minha poesia passe isso tudo com força e intensidade. Tudo junto com a música", diz.

Outra característica típica da cantora é a forma curiosa como consegue aliar elementos digitais com analógicos, modernidade com tradição: "Eu acho que temos que carregar nossa memória, mas sempre olhando para frente. Eu não nego nada. Minha música vem carregada de um passado que tem um sentido. Aí eu pego e coloco ele, de alguma forma, à frente", explica Rebeca.

Em breve, ela leva o espetáculo ao Sesc de São Paulo. "Só falta fechar a data. Pretendo levar para outras cidades. Estamos com muita sede de tocar", conclui.

