RBD anuncia live em dezembro sem Alfonso Herrera e Dulce María

Fenômeno mundial dos anos 2000, o grupo RBD anunciou uma live de reunião para o dia 26 de dezembro. A divulgação do evento foi feita no perfil do grupo nas redes sociais, na manhã desta terça-feira, 30.

"Surpresa! Foram vocês que pediram! Não perca #SerOParecer com os clássicos do #RBD. Conheça os detalhes e compre seus ingressos em: https://seroparecer.world/".

De acordo com informações od G1, os integrantes Anahi, Maite, Christian e Christopher voltam a se reunir mais de 12 anos após o fim do RBD. Entretanto, não participarão os integrantes Alfonso Herrera e Dulce María, que está grávida.

O acesso à live custará US$ 25 e os ingressos estarão disponíveis a partir de 4 de outubro.

No início do mês, o RBD quebrou alguns recordes no Brasil e no México após liberar suas músicas nas plataformas de streaming. Segundo a Universal Music, o grupo foi o primeiro artista mais tocado simultaneamente em nível global.

Além disso, foram:

Maior número de faixas de um artista mexicano no Top 200 Spotify;

Primeiro artista mexicano com mais de nove faixas no Top 50 do Spotify México;

Primeiro artista de língua espanhola com 32 faixas no Top 200 do Spotify Brasil.

Os nove álbuns de estúdio da banda estão disponíveis nas plataformas.

adblock ativo