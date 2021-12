Discutindo questões sociais, que refletem nas vivências de milhares de jovens negros da periferia, os rappers soteropolitanos Rua 06 e 16 Beats lançaram recentemente o videoclipe do single ‘A Fita’.

Segundo os artistas, a música imprime verdade e tenacidade, se mostrando sólida nos versos e nos instrumentais, criando um ambiente sonoro que se conecta com a história retratada na faixa, trazendo um plano de fundo interessante para retratar a letra da música.

Músico e artista visual, Nid Ice Beergy comanda o Rua 06, equilibrando as habilidades como compositor com o desenvolvimento de projetos artísticos. Já 16 Beats é rapper, militante do movimento hip hop e integrante do Coletivo NaCalada, ele foi resgatado pelo rap através do freestyle e escolheu o mecanismo como válvula de escape para o desabafo social.

Assista o videoclipe abaixo:

Da Redação Rappers soteropolitanos Rua 06 e 16 Beats lançam novo clipe

adblock ativo