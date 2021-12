Rapper Pitbull confirma show em Salvador

O rapper Pitbull vai se apresentar em sete cidades brasileiras e uma delas será Salvador: no dia 21 de outubro, o cantor de sucessos como "I Know You Want Me (Calle Ocho)" e "On the Floor" faz show na capital baiana, em horário e local ainda não divulgados.

As datas da turnê no Brasil são: Teresina (11 de outubro), Fortaleza (12), Paulínia (13), Goiânia (14), São Paulo (18) e Rio (20).

O show em São Paulo tem ingressos de R$ 90 a R$ 300 e em Teresina, onde o músic participa do festival Vibe Sound, as entradas custam de R$ 66 a R$ 132. Os valores para Salvador ainda não foram divulgados.

