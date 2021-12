Rapper Djonga é o único brasileiro em prêmio internacional de hip hop

O rapper mineiro Djonga é o único representante brasileiro indicado ao BET Hip-Hop Awards 2020, realizado nos Estados Unidos. O artista está concorrendo na categoria de melhor flow internacional. Em 2020 o artista lançou o álbum ‘Histórias da Minha Área’, que aborda as raízes mineiras do cantor.

A indicação foi um dos destaques do Jornal Nacional na terça-feira, 13, com direito a saudação de William Bonner.

"Tipo, tem situações que você nunca imaginaria que seria possível você conseguir ser discriminado. Você é. E aí, diante disso, você começa a entender o tamanho da estrutura. E como que a gente tem que lutar de fato, e como que a luta é muito mais pesada e mais séria do que parece. Não é uma coisa só de boca para fora. E ainda assim, o lance era bater no peito e falar: ‘vamos longe’", afirmou. "O papel da arte de incomodar, de causar reflexão, para mim, é mais do que fundamental. Fora isso, é levar diversão e amor para o coração de todo mundo", disse o artista, durante a entrevista.

Criado em 2001, o Bet Hip-Hop Awards é uma das principais premiações de rap do mundo e já coroou Kendrick Lamar, Drake, Cardi B, DJ Khaled e Nicki Minaj.

Em suas músicas, o rapper busca retratar o racismo e o preconceito.

adblock ativo