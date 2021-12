Rapper baiano Ramon Kaizen discute valorização da vida em novo clipe

Buscando discutir a valorização da vida e evidenciar a importância de debater sobre saúde mental durante o ano inteiro, o rapper baiano Ramon Kaizen, integrante do selo e produtora ConVersus, lançou na terça-feira, 17, o videoclipe do single 'Ano Amarelo'.

O trabalho contém relatos de jovens que já passaram por problemas psicológicos e se viram adoecidos mentalmente. Alternando entre as imagens do artista cantando com o rosto das pessoas, a música fala sobre as dificuldades da vida e os desafios a serem superados.

"Não é fácil falar sobre esse assunto, por isso que demorei tanto tempo para me sentir preparado para lançar [a música]", explicou o baiano em entrevista ao Portal A TARDE. Ele contou que a música foi escrita há mais de um ano, quando esteve passando por diversas crises de ansiedade, pânico e depressão. Escrevendo o que pensava nos momentos de dor, Kaizen deixou tudo guardado e, só depois, começou a lapidar o som, transformando-o no resultado que é possível ver no que foi lançado.

Para ele, o ensinamento dado pela sociedade aos homens negros é um fator que contribuiu para essa condição de adoecimento psicológico. "Para nós, homens negros, é difícil, porque somos ensinados a sempre mostrar força, não demonstrar sentimentos. Quando vamos conversar com amigos ou familiares, as pessoas sempre acham que é besteira, não têm sensibilidade" afirmou ele, declarando que sempre tentou se mostrar forte e ser um pilar para as pessoas ao seu redor. "Mas não tinha ninguém para me apoiar", concluiu.

O título da faixa, 'Ano Amarelo', veio, para ele, da necessidade de debater e se preocupar com a valorização da vida durante todos os meses, e não apenas em setembro, quando geralmente são lançadas as campanhas de prevenção ao suicídio e valorização à vida. A produção da faixa é assinada por Christian Dactes, do Estúdio NaCalada. Já o clipe tem roteiro de Ramon Kaizen e Daniel Sant'ana, com edição do 'Ontheline Studios'.

A fotografia e filmagem ficou por conta de Daniel Sant'anna e Alexandro, além de direção de arte de Kemilly Serimath. Os depoimentos, por sua vez, são de Fabrício Felzemburgh (Felzem Mc), Bianca Araújo, Dielly Moreira, Christian Levi e Rebeca Silva.

Assista o clipe abaixo:

Ashley Malia | Foto: Alexandro Santos | Divulgação Rapper baiano Ramon Kaizen discute valorização da vida em novo clipe

adblock ativo