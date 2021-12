Rapper baiano Nouve destaca a importância do #AmorPreto em novo clipe

Com o intuito de evidenciar a necessidade de trazer mais afeto entre pessoas negras, o rapper Nouve lança o videoclipe intitulado "#AmorPreto", falando sobre o amor como um ato revolucionário.

"#AmorPreto é uma forma de dizer ao mundo o quanto é importante a gente se amar e se cuidar", descreve Nouve. A música é inspirada no poema de Lande Onawale, "Reaja à violência racial: beije sua preta em praça pública", publicado em 1991 no jornal do Movimento Negro Unificado (MNU) e lembrado até hoje.

Gravado no Centro Cultural da Juventude Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo, o clipe foi roteirizado e dirigido pelo próprio artista, com edição de Robson Borges. A faixa tem produção musical de Tito Vinícius e DJ Gug Pinheiro.

Assista o clipe abaixo:

