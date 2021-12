Rapper baiano lança novo single e clipe de seu novo álbum

O rapper baiano Hiran lançou nesta sexta-feira, 26, o seu novo single de trabalho. Intitulado como "Galinheiro", o clipe da música é o primeiro do seu segundo álbum que leva o mesmo nome e tem lançamento previsto para o dia 06 de julho em todas as plataformas digitais.

A produção conta com algumas participações especiais de artistas como: Preta Rara, Majur, Márcio Vitor, Preta Gil, Duda Beat, Márcia Castro, Afeminada Plus, Lucas Boombeat, Jennifer Dias, Nessa, Luisa Nascimento, Sophie Charlotte, Daniel de Oliveira, Sophia Abrahão, Sérgio Malheiros, Di Cerqueira e Mateus Carrilho.

Para a escolha dos artistas, Hiran selecionou aqueles com que possui afinidade de pensamentos e admiração mútua. “São pessoas que participam da lógica louca do mercado, mas possuem os pés no chão, se incomodam e não ficam calados. Quis convidá-los pra esse momento de descontração nesse clipe, que por mais que trate de algo sério, não deixa de ser um deboche”, diz o rapper.

Galinheiro é resultado de um mergulho artista em um período que ele define como caos emocional, vivido no ano de 2019. Segundo o próprio cantor, após o sucesso de seu primeiro álbum, ele se viu profissionalmente realizado, mas afetivamente abalado.

“Os maiores sonhos eu realizei em 2019, mas também me encontrei vivendo em um ambiente emocionalmente desgovernado, e por mais consciência que eu tivesse sobre como o amor que eu queria viver se tornou destrutivo, ao mesmo tempo me vi lutando por migalhas, exatamente como as galinhas vivem no galinheiro”, concluiu.

