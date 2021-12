Rapper baiano é criticado após citar Beyoncé em música

O rapper baiano Baco Exu do Blues se envolveu em uma nova polêmica após ser um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira, 24. Depois de lançar a música “Blackstreetboys” na terça, 23, Baco foi criticado por citar a cantora Beyoncé em um dos versos. A polêmica dividiu opiniões entre o público, que apontou que a música é "machista" e "desrespeitosa".

“Depois que Jay-z ficou estéril, Beyoncé me ligou pra saber se eu doo sêmen”, diz o rapper, em uma das faixas da nova música.

Ao ser questionado por um fã, Baco se pronunciou por meio das redes sociais. “Eu faço poesia de escória, minha missão é te chocar”, argumentou.

Rapper se pronunciou nas redes sociais sobre a polêmica

No Twitter, Baco ocupou a 5ª posição entre os assuntos mais comentados no Brasil e dividiu opiniões. “Nunca pensei que o Baco ia mandar uma dessa. Juntou todo tipo de preconceito numa música, se referiu mais uma vez a Beyoncé de uma forma totalmente desrespeitosa...”, tweetou um internauta.

Por outro lado, alguns fãs também argumentaram contra as críticas e afirmaram que a “poesia de escória”, com versos mais chocantes, já era uma identidade do artista antes dos lançamentos mais recentes. “Só chocou a galera que acha que rap é poesia acústica. Baco sempre teve letras ‘pesadas’ e ‘controvérsias’”, rebateu outro usuário.

"A perfeição"

Procurado pelo Portal A TARDE, Baco Exu do Blues se defendeu e argumentou que “Blackstreetboys” é uma música que 'passa pelo cúmulo do absurdo' para falar sobre outros assuntos. O rapper ainda diz que desde a canção “Me Desculpa Jay-Z” busca colocar a Beyoncé como “a perfeição”.

“Eu quero dizer que se a perfeição tivesse uma continuidade, ela se pareceria comigo. Essa é a ‘brisa’ da rima, não se trata sobre ato sexual. Eu vejo a Beyoncé como uma deusa, algo intocável. Isso tudo é sobre o desejo de estar perto da perfeição”, disse.

Mesmo com as opiniões negativas do público, o artista disse que entende as críticas, pois, segundo ele, o trecho da música ficou fora do contexto nas redes sociais. “É exclusivamente sobre genes, qualidade e talento negro. Mas eu entendo que palavras assustam”, explicou ele, ressaltando o quanto admira o casal de artistas.

Depois de “Me Desculpa Jay-Z” e “Blackstreetboys”, ele diz que não sabe qual vai ser a última vez que irá falar sobre os dois numa rima. “Sou fã deles”, disse o rapper.

O clipe da música já ultrapassa 140 visualizações no YouTube. Assista abaixo:

Ashley Malia Rapper baiano é criticado após citar Beyoncé em música

