O rapper baiano DICERQUEIRA lançou nesta terça-feira, 25, o clipe de seu mais novo single “DPZV” (Desprezível). Segundo o artista, a música surgiu após um ataque LGBTfóbico e ele resolveu responder em forma de música.

O projeto audiovisual é assinado por Igor Souto, da Caboclo Criações. Di já reúne alguns trabalhos em parceria com outros artistas, como Hiran, Mary Jane Beck e Yan Cloud. Ainda sem previsão de lançamento para o novo disco, Di Cerqueira revelou que esses artistas farão parte desse álbum de estreia, que contará também com as colaborações de Manigga, Bruno Zambelli, André T. e Kylan Music.

O rapper foi o primeiro a vencer o Prêmio de Música Educadora FM na categoria Melhor Intérprete Vocal (2019), com o single “Grandeza”. Além disso, ele já se apresentou em eventos como o Festival Oferendas, Origens, Virada Sustentável, Virada Salvador e na live desta terça-feira, 25, da Macaco Ao Vivo + Bombar.

Assista abaixo o clipe de "DPZV":

Da Redação Rapper baiano DICERQUEIRA lança clipe do single “Desprezível”

adblock ativo