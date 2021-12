Raimundos toca com o Foo Fighters no Brasil

Banda se apresenta ao lado do grupo de Dave Grohl e do Kaiser Chiefs nos shows em São Paulo, Rio e Belo Horizonte; Comunidade Nin Jitsu toca em Porto Alegre

Duas bandas brasileiras foram confirmadas como convidadas especiais da turnê do Foo Fighters no Brasil no início de 2015: Raimundos e Comunidade Nin-Jitsu tocarão com a banda de Dave Grohl e também com o Kaiser Chiefs nos shows em janeiro.

Os Raimundos tocam em São Paulo (23/01), Rio (25/01) e Belo Horizonte (28/01). A Comunidade Nin-Jitsu toca na sua cidade natal, Porto Alegre (21/01). A banda inglesa Kaiser Chiefs também vai tocar em todas as datas.

O novo álbum do Foo Fighters, Sonic Highways, sai no dia 10 de novembro deste ano.

