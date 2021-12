Rafael Pondé faz show gratuito no Rio Vermelho

Os festejos em comemoração a rainha do mar, que acontecem no próximo sábado, 2 de fevereiro, vão se estender até a Rua Fonte do Boi. Lá, o cantor Rafael Pondé se apresenta na varanda da loja Midialouca, a partir das 17h, com entrada franca.

No repertório da festa, vão estar composições de Pondé como Afrika Dub, Pedra do Sal Azul, e interpretações de artistas como Gilberto Gil, Olodum e Amy Winehouse. A banda é composta por Luis Soares na guitarra, Lucas Pondé no baixo, Márcio Bonfim na bateria e Dainho Xequerê na percussão.

adblock ativo