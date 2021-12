Rafael Pondé confirma participação no Luau do Forte

O cantor e compositor Rafael Pondé confirmou sua participação no Luau do Forte, evento que acontece às 20h deste sábado, 30, na Praia do Forte, distrito de Mata de São João, no Litoral Norte. A programação inclui também shows das bandas Timbalada e Natiruts. O ingresso custa R$70 (Pista) e R$120 (Camarote).



No evento, Pondé promete apresentar suas canções mais recentes, como Afrika Dub, Pedra do Sal Azul e Odé Caçador, que estarão presentes no novo disco.

A banda que acompanhará o cantor no Luau do Forte será formada pelo baixista Lucas Pondé, o guitarrista Luis Soares, o baterista Márcio Bonfim, o percussionista Dainho Xequerê e o saxofonista e flautista, Rodrigo Mendonça.

Novo álbum - O novo CD, com o título Afrika Dub tem a participação dos cantores e percussionistas baianos Magary Lord e Peu Meurray, e dos africanos Doudou Rose e Dodô Miranda. "Este novo disco surge com a proposta de retorno às minhas raízes, já que morei fora da Bahia por 10 anos, e de valorizar os ritmos afro-brasileiros, como o samba-reggae e o ixejá. Tive a oportunidade de me aproximar de grandes artistas que representam esse universo", conta.

Embora esteja em processo de finalização do disco, o cantor ainda não divulgou a data de lançamento do novo álbum.

adblock ativo