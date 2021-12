Rafa e Pipo Marques lançam clipe de 'Sarrando' com Léo Santana

Os cantores Rafa e Pipo Marques gravaram com o pagodeiro Léo Santana o clipe da música "Sarrando". O vídeo, que conta com imagens feitas no subúrbio ferroviário de Salvador, foi lançado oficialmente na última sexta-feira, 15.

Nas filmagens, os modelos e dançarinos curtem a trilha sonora entoada pelo trio dentro de um galpão. O hit "Sarrando" é aposta dos irmãos para o verão 2018.

