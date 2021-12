O rapper Rael lançou nesta quinta-feira, 12, o seu novo disco de trabalho, intitulado "Capim-Cidreira". Na mesma data, o músico lançou o clipe da faixa "Só Ficou o Cheiro" (assista abaixo), com participação especial do trio Melim.

No clipe, o artista brinca com muitas cores e flores, em um cenário em animação e uma pegada surrealista. O som mistura o pop com o reggae e fala sobre boas vibrações, amores e coração partido.

Capim-Cidreira

De acordo com informações do site Rolling Stone, o álbum foi lançado pelo selo Laboratório Fantasma, com distribuição da Sony Music. Disponível nas plataformas digitais, o álbum conta com a participação do trio Melim e do cantor Thiaguinho.

"Capim-Cidreira tá no mundão, família! Depois de meses de trabalho e longas madrugadas na Horta, o meu disco, produzido por mim, agora é de vocês também! Espero que gostem! Esse espaço não seria suficiente pra agradecer todo mundo que colaborou pra que esse momento chegasse, então fica o meu muito obrigado a todos que deram suas contribuições ao longo dessa jornada, dos músicos aos escritórios ajudando a tornar minhas ideias realidade", escreveu o artista nas redes sociais.

(Assista abaixo o clipe de "Só Ficou o Cheiro")

Da Redação | Foto: Reprodução | Instagram Rael lança novo disco e clipe em parceria com o trio Melim

