Radiola faz show gratuito no dia 4 no Pelourinho

A Radiola faz no dia 4 de janeiro, às 21 horas, uma apresentação gratuita no Largo Quincas Berro D'Água, no Pelourinho. O grupo apresenta as canções do álbum ArRede: Tempo Sem Nome, o terceiro da banda. Além das novas canções, a banda inclui no repertório músicas dos discos anteriores, Gelo Liso é Paraíso Pra Quem Sabe Dançar e Dois de Fevereiro. A Radiola é formada por Alan Abreu, Fábio Dias, Felipe Kowalczuk, Germano Estácio, Larriri Vasconcellos, Nancy Viégas, Tadeu Mascarenhas e Tico Marcos.

