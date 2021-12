Radiola faz show de abertura do Panorama Coisa de Cinema

O grupo Radiola se apresentará na noite de abertura do VIII Panorama Internacional Coisa de Cinema, evento que acontece do dia 25 de outubro a 1º de novembro, no Espaço Itaú de Cinema. O grupo executará canções do novo álbum, "ArRede - Tempo sem nome", que passeia por vários estilos, como samba de roda, ska, soul music e rock.

Antes da apresentação da banda, haverá a exibição dos filmes "Jards", de Eryk Rocha, e "Pietà", vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza, em setembro deste ano.

Com dez anos de carreira, Radiola - que nos últimos anos passou a ter Nancy Viégas como integrante - se apresentou duas vezes na Espanha e integra a coletânea Bahia Export, lançada no final de 2010 na maior feira de world music do mundo (Womex - Dinamarca).

O show na abertura do Panorama Coisa de Cinema tem acesso gratuito, mas é necessário imprimir o convite que será disponibilizado na página do evento no Facebook e trocar na bilheteria até às 20 horas do dia do show.

