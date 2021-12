Radiohead anuncia novo álbum e lança clipe de 'Daydreaming'

Foi com o lançamento da música "Daydreaming", nessa sexta-feira, 6, que a banda de rock britânico Radiohead anunciou seu nono álbum. O vídeo dirigido por Paul Thomas integra o álbum que não teve o nome divulgado e que estará disponível na versão digital nesse domingo, 8, e nas lojas em 17 de junho.

No início desta semana, a banda lançou a música "Burn The Witch", a primeira inédita desde o lançamento do álbum "The King of Limbs", em 2011.

Em março, a banda anunciou que entre 20 de maio e 4 de outubro fará duas apresentações em Amsterdã, Paris, Nova York, Los Angeles e México, além de três shows em Londres. O grupo também deve participar de oito festivais, entre eles edição europeia do festival Lollapalooza, em Berlim, o Primavera Sound, de Barcelona e o Summer Sonic, do Japão.

