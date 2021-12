Raça Negra celebra 35 anos de carreira na Concha Acústica do TCA

A banda Raça Negra volta a Salvador no dia 16 de dezembro para comemorar seus 35 anos de carreira. O grupo também irá lançar seu novo DVD na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, às 18h.

No lançamento do DVD anterior, "Raça Negra e Amigos", a banda também passou pla capital baiana, mas desta vez busca trazer novidades para essa turnê. Sob comando do cantor Luiz Carlos, o grupo irá apresentar um repertório com novas músicas, mas também composto por sucessos que marcaram a carreira.

Os ingressos variam entre R$ 50 e R$ 100, já estão disponíveis na bilheteria do TCA, balcões dos SAC's Barra e Bela Vista, e através da plataforma Ingresso Rápido.

