Quinta sem Salto tem participação do cantor Duda da Diamba

A Quinta Sem Salto segue para a segunda edição da sua terceira temporada, na Borracharia, no Rio Vermelho. O evento, animado ao som do residente Telefunksoul, conta com a participação especial do cantor Duda, vocalista da banda Diamba, nesta quinta-feira, 9.



A festa começa a partir das 22h, com ingresso no valor de R$ 30 (valor único).

