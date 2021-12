Quinta Essentia Quarteto toca com flautas música de Bach

Considerado um dos principais grupos de música clássica do Brasil, o paulista Quinta Essentia Quarteto se apresenta nesta sexta, 29, e sábado, 30, às 20 horas, e domingo, 1º, às 19 horas, na Caixa Cultural, no Centro. A apresentação faz parte do projeto Brasil Orquestral.

Como o nome indica, o grupo é formado por quatro integrantes, mas tem uma quinta "essentia", um instrumento que todos usam, a flauta doce. O Quinta Essentia toca os tipos de flauta doce de acordo com repertório escolhido.

"Em Salvador, o concerto vai ser sobre a Arte da Fuga de Bach, então a gente usa os instrumentos barrocos, instrumentos utilizados no período que ele era vivo", explica Gustavo de Francisco, um dos flautistas, que está acompanhado de Felipe Araújo, Fernanda de Castro e Renata Pereira.

A obra, de duração de uma hora e meia, que o grupo vai executar é de um dos maiores compositores da música clássica, o alemão Johann Sebastian Bach.

"Bach era muito organista, então essa peça tem a presença do órgão. A sonoridade da flauta doce é muito próxima à sonoridade do órgão, afinal cada tubo do órgão é uma flauta doce", disse.

Com dez anos de existência, o grupo gravou dois CDs, La Marca (2008) e Falando Brasileiro (2014). O terceiro vai ser lançado esse ano e tem o mesmo repertório que vai ser apresentado em Salvador.

O projeto

Em sua primeira edição, o Brasil Orquestral é da Maré Produções em parceria com Gil Vicente Tavares, na direção artística, Carlos Prazeres, na curadoria, e Bárbara Barbará, na coreografia.

Segundo a diretora geral, Fernanda Bezerra, o projeto é multilinguagem, porque conta com intervenções didáticas de Prazeres, em que o objetivo é fazer com que o espectador conheça mais sobre a história dos compositores e das peças executadas.

Além disso, traz também a dança de Bárbara, ao entender que a música clássica não é algo estático. A estreia foi na semana passada com o Quarteto Carybé e, depois do Quinta Essentia, tem Quarteto Radamés Gnattali (15 a 17 de julho) e Quinteto Villas Lobos (22 a 24 de julho).

"É como se a gente tivesse trabalhando com o Gil, Caetano, a Bethânia e a Gal da música clássica", diz Fernanda, referindo-se à importância dos grupos participantes do projeto.

