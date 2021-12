"Quero ver meus fãs baianos fazendo festa", diz Ana Carolina, que faz show na Concha

Em 1999, a indústria fonográfica conheceu uma mulher de cabelo vermelho e voz grave com o álbum Ana Carolina, que reúne 15 músicas. O trabalho conta com releituras de canções como "Retrato em Preto e Branco", de Chico Buarque, composições autorais como "A Canção Tocou na Hora Errada" e "Garganta", de Totonho Villeroy, feita especialmente para a cantora.

E foi com essa última que Ana Carolina começou a reverberar no cenário musical brasileiro. Com mais de 15 anos de carreira, 12 álbuns e seis DVDs, a cantora e compositora mineira, de Juiz de Fora, apresenta o show Grandes Sucessos na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, domingo, às 19 horas.

“Uma das qualidades da música é ser atemporal e permitir que o ouvinte faça sua ‘viagem’ particular. Muitas vezes, ouço das pessoas que tal música marcou seu namoro, outros uma separação, que ouvia muito na faculdade, que tal canção ajudou a sair da depressão... Assim, cada um tem a canção x para um momento y. Esse show é a mistura dessas muitas histórias, de diferentes tempos e as apresento seguindo uma escolha musical e pessoal”, declara Ana Carolina.

Ao lado dos baianos Leonardo Reis, na percussão, e do DJ Mikael Mutti, a cantora interpreta no palco músicas como Hoje, Cabide e 10 Minutos. “Muitas coisas minhas, canções que curto e que apresento à minha maneira, tem Djavan, Sidney Magal, Roberto Carlos e tem até Ana Carolina”, riu, ao se citar.

“Quanto aos sucessos do meu repertório, são de diferentes fases, alguns apresentados na forma de medley para conseguir colocar mais canções no ‘setlist’ e deixar todo mundo feliz. A música é do povo, não exatamente do público baiano, ou japonês ou capixaba... Imagino que em todos os lugares acharemos quem goste de diferentes canções”, afirma.

Multiplicidade

Na apresentação em que Ana estará acompanhada pelos dois músicos, ela justifica a escolha pelo formato. “Juntos soaremos como uma orquestra. Sempre fiquei intrigada com os power trios, bandas como The Police, o Rush, são três caras que preenchem um show de estádio. Esses meus companheiros são maravilhosos e 'jogam nas onze’. "

A Ana, Rita, Joana, Iracema e Carolina (álbum de 2001) não se limita a ter uma voz potente, como também compõe e é instrumentista. Violão, pandeiro, baixo, guitarra e piano (esse último, ela levou seis meses aprendendo para tocar em um show) são os elementos que formam o seu trabalho artístico.

Vencedora de sete Prêmios Multishow de Música Brasileira, três vezes o Troféu Imprensa e uma vez o Prêmio TIM de Música, Ana fez parceria com Seu Jorge, Luiz Melodia, Gilberto Gil e foi gravada por Maria Bethânia, Zizi Possi, Gal Costa.

Pra Terminar, Ana Carolina declara: “Agora quero ver meus fãs baianos que amo fazendo aquela festa que só a Bahia sabe fazer em um show de sucessos.”

