"Quero tremer a praia inteira", diz Gaby Amarantos

Fazer o público dançar é a grande pretensão de Gaby Amarantos no show gratuito que apresenta domingo, na praia de Armação, encerrando o projeto Verão Coca-Cola. "Quero tremer a praia inteira", diz a artista, que ficou famosa no País ao difundir o tecnobrega, ritmo popular em sua terra natal, o Pará.

A cantora estreou em Salvador no festival Conexão Vivo, em 2011, e no ano seguinte se apresentou na Concha Acústica do TCA. Em 2013, cantou com Daniela Mercury no Carnaval.

Segundo ela, o show deste fim de semana é bem diferente do de 2012, popular e muito dançante. "Nosso trabalho traz a sonoridade paraense como base, mas recebemos influências de outros estilos. Quem foi ao meu primeiro show em Salvador vai perceber a diferença para melhor".

E completa: "Agora está mais dançante. É um show pra se divertir, uma grande festa. Estou feliz e com frio na barriga".

Repertório

No repertório, Gaby Amarantos traz os hits que emplacou nos últimos anos (Xirley, Ex Mai Love), entre outros tecnobregas, e também faz releituras de clássicos da música romântica brasileira, como Fogo e Paixão (Wando) e Evidências (Chitãozinho & Xororó). Já a versão de Crazy in Love (Beyoncé) dá ar pop à apresentação.

O set list também inclui Todo Mundo, que a cantora gravou em parceria com o grupo Monobloco para ser a música oficial da Copa de 2014. A versão mundial (The World is Our) é de David Correy e Monobloco.

"Cantar com esses artistas para mim, além de ser uma honra, indica um novo caminho musical. Estou sempre me renovando e aprendendo com a música de um modo geral. Essa canção mexe com o coração das pessoas e eu estou feliz em contribuir para essa nova representatividade brasileira", afirma.

O envolvimento com a Copa do Mundo fará com que a cantora só entre em estúdio para gravar seu segundo álbum depois do mundial. O primeiro, Treme, saiu em 2012, pela Som Livre.

Misturas

Entretanto, ela já estreia um novo show em março, em que vai mostrar as novas pesquisas que tem feito com sonoridades da música latina. A proposta é misturar música brasileira a reggaeton e batidas eletrônicas, resultado da interação que Gaby Amarantos está estabelecendo com vários artistas da América Latina.

A cantora tem prevista uma turnê na Argentina e na semana passada divulgou a música da Copa na Colômbia.

Gaby também acredita que seu trabalho tem tudo a ver com as sonoridades da Bahia e chega a cogitar uma mistura entre o tecnobrega e os ritmos da terra.

"Seria como uma bomba de alegria para agitar o mercado da música. Eu sempre recebo muito carinho, tanto do povo baiano quanto dos artistas", diz a paraense de 35 anos, que exibe boa forma após a participação no quadro Medida Certa, do Fantástico, no ano passado.

Programação diversificada

A cantora sobe ao palco instalado na praia de Armação às 15 horas. Uma hora antes, quem anima o público é a Cia Caratapa, com o espetáculo teatral Caratapa Improvisa.

A programação do Verão Coca-Cola, no entanto, começa às 7 horas, com competições esportivas. Entre elas, vão acontecer as finais das modalidades futebol de areia, vôlei, surf e slackline, que ocorrem até as 13 horas.

Para os mais aventureiros, outra atração do projeto é a prática de atividades como bungee jump, tirolesa e arvorismo, a partir das 8 horas. Pessoas de todas as idades podem participar, desde que façam cadastramento no local.

