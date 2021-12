"Queria ser baiana", diz Ana Carolina

Assistir um show com os principais sucessos de um artista é o sonho de quase todo fã. Pois bem, para celebrar seus 15 anos de carreira é justamente o que Ana Carolina oferece ao seu público.

Ela se apresenta nesta sexta-feira, 17, na Ária Hall, em Feira de Santana; sábado, 18, no Clube Espanhol, em Salvador; e dia 25, Clube Jacarandá, em Teixeira de Freitas. Essas serão as três apresentações que a cantora faz na Bahia em homenagem ao aniversário do seu primeiro hit, Garganta.

No repertório do show AC Sucessos, além da canção que marca o estrelato da cantora, não podem faltar Elevador, Pra Terminar, Estar na Tua, Pra Rua Me Levar, Eu Que Não Sei Quase Nada do Mar, esta última composição da própria Ana Carolina em homenagem a Maria Bethânia.

Paixão

Mineira, Ana Carolina conta que tem uma relação de amor mal resolvida pela Bahia. Ainda que seja apaixonada pela terra de Caetano e Gil, a cantora diz que nunca teve a oportunidade de passar muito tempo por aqui, além das suas apresentações.

"Falta tempo digno e devidamente relaxado para poder usufruir tudo que essa terra pode me dar, do ritmo às amizades, da boa mesa à boa arte, das parcerias à espiritualidade. Um dia faço esse 'intercâmbio' e prometo a mim mesma que não vai demorar muito", diz.

Além do amor geográfico pelo estado, Ana Carolina afirma que muitos artistas influenciaram sua carreira. "Essa terra tem culpa em boa parte da minha discoteca, influências e lista de parcerias felizes. Como não citar João Gilberto, Caetano, Gilberto Gil, Bethânia, Gal, Caymmi?".

Parceiras

A admiração por alguns artistas resultou em parcerias. Depois de compor e gravar Eu Que Não Sei Quase Nada do Mar com Bethânia, Ana Carolina anuncia a realização de uma dupla com Carlinhos Brown.

"Brown teve lá em casa em um sarau, a gente começou a brincar no violão, não concluímos nenhuma canção, mas ele acabou subindo no meu 'pole dance' para o videoclipe. Logo percebemos que, além da música, ambos pintam, e nossos quadros e estilos guardam certa semelhança. Qualquer dia desses terminamos o serviço em uma tela ou uma canção".

Para os fãs baianos a cantora faz uma declaração e assume a paixão que sente. "É de pura paixão, daquelas que não tem explicação. Onde quer que eu vá, no Brasil ou lá fora, tem sempre um baiano animado e cheio de amor pra dar, cantar, pular e gritar elogios. Queria ser baiana. Quem sabe a convivência já não me prepara para uma outra encarnação?".

